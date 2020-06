Oordeel niet te snel over Kuyper

De jonge theoloog des vaderlands ontdekte dat Abraham Kuyper ‘een racistische kant heeft’. Maar voor een goed begrip van Kuypers visie, kun je niet enkel afgaan op een paar uitspraken van hem, schrijft George Harinck, hoogleraar geschiedenis aan de VU in Amsterdam en de Theologische Universiteit in Kampen.

Abraham Kuyper, theoloog en voorman van de gereformeerden, was van 1901 tot 1905 minister-president van Nederland. (beeld wiki)

Onderwijs en onderzoek inzake de gereformeerde theoloog en staatsman Abraham Kuyper (1837-1920) doet mij deugd. Minder opgewekt word ik als dat hapsnap gebeurt en dan ook nog publiek wordt gemaakt. De jonge theoloog des vaderlands Mark de Jager doceert aan de Protestantse Theologische Universiteit en schreef over Kuypers racisme (ND, 11 juni). Toen hij er zelf nog studeerde, hoorde hij nooit dat Kuyper uitspraken heeft gedaan die wij vandaag als racistisch bestempelen. Hij schrok dus toen hij van dergelijke zinnen hoorde in een gesprek met een student. Hoe kun je iemand hooghouden die zo’n duistere kant heeft?, vroeg hij.

Alle wetenschap start met een vraag, dus dit begin is goed. Maar onderwijs en onderzoek moeten ordelijk gebeuren. Hoe ..

