Een geestelijk verzorger is geen zendeling

Vrijdag vergadert de synode van de Protestantse Kerk onder meer over de bijzondere opdracht voor vrijgevestigde geestelijk verzorgers. Zij willen een andere band dan de kerk voorstelt.

Zitten cliënten te wachten op een gezondene die namens de kerk komt? Dan kunnen ze net zo goed - of beter - de plaatselijke dominee vragen. (beeld getty images / istock)

Tot voor kort werkten geestelijk verzorgers voornamelijk binnen een instelling. Nu mensen steeds langer thuis blijven wonen en grote delen van de bevolking niet meer vanzelfsprekend aankloppen bij de kerk, is er behoefte ontstaan aan professionele geestelijke verzorging in de thuissituatie.

Een geestelijk verzorger kan mensen in een bijzondere levenssituatie (bijvoorbeeld bij een ziekte, een burn-out of in de laatste levensfase) begeleiden bij zingevings- en levensvragen. Niet op basis van een gedeelde levensovertuiging, wel door authentiek te zijn en professioneel.

De minister heeft het belang hiervan onderkend en heeft ervoor gezorgd dat professionele geestelijk verzorgers als ‘vrijgevestigd geestelijk verzorger’ kunnen werken in de thui..

