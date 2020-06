De wijsheid van patriarch Sahak Masalyan verdient navolging

Op 29 mei klonk vanaf de minaretten van de Hagia Sophia in Istanbul voor het eerst in lange tijd weer een gebed. President Erdogan liet de eerste soera van de Koran liet reciteren, een gebed aan God om de gelovigen op de rechte weg te leiden. Het is een illustratie bij een wereldwijde ontwikkeling: neoliberale samenlevingen, waarin religie vooral iets van het individu is en van achter de voordeur, veranderen naar samenlevingen waarin regeringsleiders weer nadrukkelijk religieuze symbolen gebruiken. Hoe moeten gelovigen zich tot die verandering verhouden? Vorige week stelde de Armeens-Apostolische patriarch van Constantinopel, Sahak Masalyan, voor om de Hagia Sophia om te vormen van museum tot gebedshuis voor moslims en christen..

