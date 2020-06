Essay: Wat doe ik met het geloof dat God de ene mens gelijkwaardig schiep aan de andere?

De beelden van de haast nonchalant op de zwarte nek van George Floyd gezette knie maken me nog steeds misselijk. De antiracistische massademonstraties daarna spreken me aan. Ik denk daarom misschien dat het met mijn raciale gevoelens wel goed zit. Maar toch. Ben ik wel echt kleurenblind? Misschien gaapt er wel een kloof tussen wat ik denk hoe ik ben en mijn gedrag.

Ik wil niet weglopen voor enig zelfonderzoek. Daarvoor herinner ik mij de oude film Guess Who’s Coming To Dinner te goed. Een jonge vrouw komt haar vriend voorstellen aan haar ouders. We weten dan al dat die ouders progressief zijn, sociaal bewogen, tolerant. Maar de schrik slaat hun om het hart als de aanstaande verloofde de deur binnenstapt. O ja, de man is arts en ook uiterlijk (Sidney Poitier) een knappe vent. Maar hij is zwart!

In de jaren zeventig werd ik in Zuid-Afrika bekeerd van mijn sympathie voor de apartheid, zo ik die al had. Ik zat in Johannesburg samen met Sam Buti in een auto. Om een of andere reden hield een politieman ons aan. De agent behandelde mij normaal, maar was tegenover Buti ronduit beledigend. Buti was theologis..

