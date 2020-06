Een partner om mee op te staan

Als ervaringsdeskundige heb ik in de afgelopen jaren de volgende korte ‘preek’ gehouden voor gemeenteleden die worstelden met hun homoseksualiteit: ‘Deze dominee hoopt en bidt dat je een vriend/partner vindt, niet alleen om mee naar bed te gaan, maar ook om mee op te staan. Om zo samen voor elkaar te zorgen en tot zegen te zijn in kerk en samenleving.’ De homo in de kerk wacht niet alleen op acceptatie (met alle haken en ogen daaromheen), maar meer nog op erkenning. Tussen beide woorden zit een groot verschil. In die erkenning ligt volgens mij de genezing. <

