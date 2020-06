Jongeren kunnen prima naar school

Het is mij een volstrekt raadsel waarom scholieren niet gewoon onderwijs zouden kunnen volgen (Nederlands Dagblad 16 juni). De kans op sterfte door corona onder jongeren is nihil. Deze categorie is ook nauwelijks een gevaar voor hun ouders, die op hun beurt alleen al vanwege hun leeftijd (de sterfte onder mensen onder de veertig jaar is vrijwel nihil) ook nauwelijks gevaar lopen.

Tamelijk bizar is dat uitgerekend het vliegverkeer, dat verantwoordelijk is voor de pandemie, niet alleen als eerste uitgezonderd is van het anderhalvemeterbeleid, maar ook nog eens ingrijpend door de overheden gesteund wordt. Precies hetzelfde beleid is gevoerd in de door de banken veroorzaakte crisis in 2008.

Al met al ben ik niet bereid te leven in een anderhalvemetersamenleving. Het verbod op massabijeenkomsten in een gesloten ruimte mag wat mij betreft blijven gehandhaafd. Uiteraard heeft dat ook consequenties voor kerkdiensten. Maar er is geen enkele reden om openluchtsamenkomsten te verbieden.

In de buitenlucht is er geen noodzaak om anderhalve meter afstand van elkaar te houden, mits er niet gezongen wordt. De zangdienst kan het beste door een kleine groep mensen verzorgd worden...

