Hoe de kerk verbindt én afstoot

Er is de laatste tijd veel aandacht voor kerkverlating, onder meer door de blog-serie Holy Shit. Bij het artikel ‘De kerk is een verbinder én een afstoter’ (Nederlands Dagblad 13 juni) kan de vraag opkomen: mag iedereen die dat wil, bij de kerk horen? En mag iedereen die de kerk verlaten heeft, terugkomen?

Het antwoord moet volgens mij zijn: ja en nee. Ja, want niemand die bij Jezus (terug)komt met belijdenis van zonden en erkenning dat Hij redding geeft, wordt door Hem weggestuurd. Dat zegt Jezus zelf duidelijk in Johannes 6. Hij discrimineert niet.

Maar ook: nee. Want tegelijk heeft de kerk ook grenzen en muren. Het is de plaats waar gelovigen bij elkaar zijn. Dat geloof kan klein en zwak zijn en op en neer gaan. Maar het moet er wel zijn. In de kerk zoeken mensen redding buiten zichzelf in Jezus Christus. Dat is steeds weer de boodschap die de kerk moet verkondigen in prediking en pastoraat. Met wijsheid en fijngevoeligheid. Luisterend naar mensen, die vragen en zoeken. Maar óók antwoorden en richting geven. We horen nogal eens vandaag: God is zo groot en ondoorgrondelijk,..

