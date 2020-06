Vragen van complotdenkers zijn terecht

Met de komst van een allesoverheersend virus ging er nog iets anders viraal: complottheorieën over het ontstaan ervan. Zoals de verdachte samenhang tussen 5G en corona. Of de gedachte dat Bill Gates het virus de wereld in hielp om zijn eigen macht te vergroten. Maar ook serieuzere vermoedens. Zo blijkt 15 procent van de Nederlanders ervan overtuigd dat het coronavirus bewust is ontwikkeld in een Chinees laboratorium. Als reactie dáárop kwamen de analyses over de complotdenkers los in de media. Nieuwsuur, nu.nl, de NOS – ze stelden allemaal vragen als: waar komen deze overtuigingen vandaan en wat voor mensen geloven hierin? De conclusie daarin leek vorige week getrokken te worden door Bas Heijne, die in een lang essay in de NRC analyseerde wat v..

Ik zag de afgelo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .