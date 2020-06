Haal het woord ‘rassen’ uit het kerkgebed. We willen de liturgie immers serieus nemen

In de kerkelijke liturgie komt het woord ‘rassen’ nog voor. Dat is achterhaald. Het verdient aanbeveling die tekst te wijzigen.

Katholieken tijdens een viering in de Keniase hoofdstad Nairobi, in maart van dit jaar. Verschillen in afkomst, taal en cultuur, die bestaan allemaal echt, maar in ras niet. (beeld afp / Luis Tato)

In de grondwet van de Bondsrepubliek Duitsland komt het woord 'ras' voor, net als in de Oostenrijkse, en beide met dezelfde intentie om discriminatie te bestrijden. In Oostenrijk gaat het ook om de toegankelijkheid van openbaar onderwijs voor iedereen.

Maar kan dat nog? Mag je vandaag de dag nog over ras spreken? Moeten we dat niet veranderen?

Met dit openbare debat in deze Duitstalige landen in mijn achterhoofd, struikelde ik de afgelopen week over het woord 'ras' op een plek waar ik het niet vermoed had.

Ik ben er geen fan van om eucharistische gebeden te veranderen door ze te onderwerpen aan eigen voorkeuren of ideeën. Maar toen het woord 'ras' daar ineens opdook, heb ik spontaan en instinctief van 'afkomst' gesproken.

(In het Nederlandse missaal komt de term bovendien voor in eucharisti..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .