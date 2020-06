Houd de solidaire krachten vast

De bereidheid om voor elkaar klaar te staan, die in de coronacrisis aan het licht is gekomen, moeten we vasthouden.

De COVID-19-crisis heeft impact op onze volksgezondheid, economie en ons dagelijks leven. De crisis laat echter zien dat we bereid zijn veel meer te doen dan noodgedwongen anderhalve meter rekening met elkaar te houden: mensen bereiden extra maaltijden zodat niemand met honger naar bed gaat, we geven eenzame ouderen extra aandacht en we steunen voedselbanken. Websites zoals nietalleen.nl, heelnederlanddeelt.nl en Serve the City brengen vraag en aanbod van hulpbehoevenden en helpers samen.

Deze nieuwe maatschappelijke krachten, vanuit de samenleving zelf, zijn van onschatbare waarde. Het is belangrijk dat we van ‘hou vol’ naar ‘hou vast’ gaan.

Het aantal positief geteste personen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door het coronavirus daalt elke dag. De situatie op..

