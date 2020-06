De gemiddelde politieman is niet racistisch

Etnisch profileren is niet iets van individuele politiemensen. Het is, of was, beleid.

Opnieuw is er veel aandacht voor racisme en discriminatie. Wat mij als voormalig politieman mateloos stoort, is dat – na de mogelijke politiedoodslag op George Floyd – politiemensen in Nederland opnieuw worden weggezet als racistisch, discriminerend of dat zij op persoonlijke titel etnisch zouden profileren. Hierna beschrijf ik een stukje hopelijk oude praktijk. In 2006 woonde ik een briefing bij van het toenmalige politieteam Sint Annaparochie, waar een presentatie plaatsvond door collega’s van de toenmalige vreemdelingenpolitie. Het bleek dat ons politieteam achterbleef met het opsporen van illegale vreemdelingen. Door of vanwege de toenmalige korpsleiding werd gesteld dat meer gecontroleerd zou kunnen worden op auto’s met daarin ‘gekleurde’ persone..

