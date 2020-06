Nog een reden om CETA te skippen

Premier Rutte op bezoek in Canada in 2018,. hier met studenten industrieel ontwerpen aan de Universiteit van Ottawa. (beeld anp / Jerry Lampen)

Binnenkort stemt de Eerste Kamer over de handelsovereenkomst CETA. Juristen hebben ernstige bedenkingen bij dit verdrag (Nederlands Dagblad 8 juni). Er is een ander element dat tot nu toe geen aandacht kreeg: CETA ondermijnt het superieure Europese systeem voor technische regelgeving, normalisatie en beoordeling van conformiteit - superieur, omdat het uitgaat van vertrouwen.

Het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) is het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada. Het vergemakkelijkt onderlinge handel. Maar er is ook een keerzijde. Canada heeft onlangs de deur opengezet voor Amerikaanse normalisatie-instellingen. Via de achterdeur van CETA komt zo deels het Amerikaanse systeem binnen.

Maar helaas, bedrijven gedragen zich soms onverantwoord. Daarom stelt de overheid wettelijke..

