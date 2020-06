GroenLinks, de CU en de Papoea’s

Ik heb als ChristenUnie-lid op het congres in 2016 ook een motie ingediend om, als de CU tot regeringsverantwoordelijkheid zou worden geroepen, dit in te brengen in de onderhandelingen. Het bestuur gaf het advies de motie te verwerpen: de CU deed al voldoende voor de Papoea’s. De motie is met 60 tegen 40 procent verworpen. Het is beschamend voor een partij die zich christelijk noemt. Gert-Jan Segers had het enige tijd geleden in een column in het ND over mensenrechten in Saudi-Arabië en hij zei zeer terecht: ‘Dan maar wat minder handel met dat land.’ Dankzij GroenLinks komt het nu in de Kamer en wat doet de CU dan? Met de oppositie meestemmen, of moeten we onze mond houden als het over mensenrechten gaat? Ik ben benieuwd hoeveel ruggengraat de CU heeft wa..

