Van harte ben ik het eens met het artikel over de zichtbaarheid van geestelijk verzorgers in de coronacrisis (Nederlands Dagblad 10 juni). Zelf moest ik als geestelijk verzorger ook mijn werk als het ware opnieuw uitvinden. We hebben naast de onlinediensten gezorgd voor een papieren weekbrief voor bewoners en vrijwilligers. Er is ook verbondenheid met de plaatselijke kerken door het schrijven in het kerkblad, dat sommige mantelzorgers lezen. Het gaat om verbinding, bemoediging en erkenning dat het een moeilijke tijd is. En laten we ook het gebed niet vergeten. We hebben prachtig werk! <

