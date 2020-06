Willem Bouwman schreef over de discussie, na het einde van de Tweede Wereldoorlog, of er Duits grondgebied geannexeerd moest worden als schadevergoeding (Nederlands Dagblad 8 juni). De Duivelsberg, aan gene zijde van de grens bij Nijmegen, was zo'n gebied. Uiteindelijk werd besloten dat de Duivelsberg bij Nederland zou komen. Mijn ouders vertelden me ooit over een ‘buitenlandse reis’. De jongelings- en meisjesverenigingen 'Samuel' (op gereformeerde grondslag) gingen in 1934 een dagje uit. Dat gebeurde onder leiding van de voorzitter, dominee M. Vreugdenhil (midden op de foto). Het was vanuit Meliskerke op Walcheren een hele onderneming. Maar je was dan ook in het buitenland! Allemaal op de foto, dan kon het thuisfront het zien en we zijn nu nog getuige. ..

