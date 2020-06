Een boete op nabijheid hoort nooit in een wet. De effecten zouden desastreus zijn

Het coronavirus lijkt op z’n retour in Nederland, maar de coronawet komt eraan. Daarin worden de noodmaatregelen tot wet verheven.

Iedereen die een ander tot minder dan anderhalve meter benadert, is dan in principe in overtreding. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk als er een noodzakelijk geachte reden is waarom je die afstand wel moet overbruggen.

Dit lijkt misschien een goede maatregel met het oog op onze lichamelijke gezondheid. Maar het effect op ons algemeen welbevinden zal desastreus zijn. Als nabijheid strafbaar wordt, wordt samenleven onmenselijk. Een kind weet dat al. En voor wie het wetenschappelijk onderbouwd wil hebben, is er genoeg gedegen onderzoek te vinden dat bevestigt wat ook al in het begin van de Bijbel gezegd wordt: ‘Het is niet goed dat de mens alleen is.’

Tijdens de..

