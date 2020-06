We zien nu de gevaren van het poldermodel: de eigen belangen gaan voorop

De rol van experts staat in de politiek ter discussie, van het klimaat tot de coronacrisis. Zijn ze wel neutraal? Zijn hun metingen betrouwbaar? Waarom hebben experts zo veel macht in een democratie?

In de jaren dertig van de twintigste eeuw, midden in de Grote Depressie, ontwikkelde de SDAP (de voorloper van de PvdA) het Plan van de Arbeid. Een radicaal voorstel daarin was het economisch beleid uit handen van het parlement te nemen en onder te brengen bij een Algemene Economische Raad. Die zou worden samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers uit de verschillende sectoren van de economie. En minstens zo belangrijk: onderafdelingen, zoals het conjunctuurinstituut en het technologieinstituut, zouden de Raad voorzien van de relevante wetenschappelijke kennis. De hoop was dat deze raad direct de regering zou kunnen adviseren, zonder te veel inmenging van het parlement.

Die Raad kwam er nooit, maar het vergt niet veel verbeelding om te zien dat midden jaren vijftig..

