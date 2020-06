We zijn drukker met terrasjes en vakanties dan met een miljoen scholieren

Het voortgezet onderwijs telt bijna een miljoen leerlingen als de zomervakantie voorbij is.

Minister Slob van Onderwijs heeft gezegd dat hij uiterlijk 24 juni bekend wil maken wat de crisismaatregelen zijn voor het voortgezet onderwijs na de zomer. Toch is er in de media en in de maatschappij nauwelijks debat over dit ophanden zijnde besluit. Het lijkt wel of we ons in coronatijd drukker maken over terrasjes en vakantiebestemmingen dan over onderwijs aan 950.000 leerlingen.

Deze veranderingen zijn zo abrupt en zo totaal dat alle onderwijskundige hervormingen van de afgelopen decennia erbij verbleken als oud behang.

De jongste verandering, de overgang naar hybride onderwijs, is op 2 juni ingevoerd. Daarbij gaat het om het gelijktijdig geven van onderwijs in het lokaal en afstandsonderwijs..

