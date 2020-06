Zo ziet boosheid eruit. Waar normaal het verkeer op de A12 jakkert, hebben kermisexploitanten hun imposante vrachtwagens geparkeerd, al dan niet met een oranje zwaailicht. De wagens vormen nu een dreigend decor voor de (buiten beeld staande) politiemacht. De kermiswerkers willen dolgraag weer aan de slag, maar de coronamaatregelen van het kabinet verhinderen dat tot 1 september. De mondkapjes veranderen van betekenis in dit beeld. Ze geven extra inhoud aan het idee van het voeren van strijd. Tegelijk is er een status-quo: de handen zitten veelal in de zakken en de armen zijn over elkaar geslagen. De gezichten staan op de stand 'afwachtend'.