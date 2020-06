Door geschreeuw verdwijnt debat

De agerende mensen op de pleinen van Nederland slaan de fase van erkenning van schurende levensopvattingen over. Door leuzen te schreeuwen, verdwijnt het echte debat. Voor dat fundamentele debat is kennis van de ander een absolute voorwaarde. Wie nog nooit een letter uit de Koran heeft gelezen, moet zijn/haar mond houden over de islam. Wie niet de moeite neemt om Frans of Italiaans te leren lezen en spreken, heeft niet het recht om een uitspraak over 'de Fransen' of 'de Italianen' te doen. Wie de geschiedenis van het eeuwen lang geknechte China niet kent, dient behoedzaam te spreken over de huidige politiek van de Volksrepubliek China. Zonder kennis van de overtuiging die aan de basis van het vegetarisme ligt, zal er geen begrip ontstaan voor de afkeer van vlees bij de vegetariërs. Wie het belang van bijbelse waarden en normen voor de orthodoxe christen niet inziet, zal zich niet van ordinaire clichés kunnen bevrijden. Omgekeerd is het van primair belang voor de vrede in een samenleving als de onze dat ook de Nederlandse tradities worden gekend. Pas dan kan een discussie over deze tradities volgen. Geschreeuw tegen Zwarte Piet bijvoorbeeld is simpelweg dom.