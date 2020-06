De fakkel van Joël Voordewind: het migratieverhaal van de ChristenUnie is niet als vanzelf op orde

Veel woorden zal ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zaterdag - tijdens een online partijbijeenkomst - waarschijnlijk niet besteden aan het migratiedebat bínnen zijn partij. De coronacrisis heeft de afgelopen tijd veel andere thema’s verdrongen. Maar de massale anti-racismedemonstraties naar aanleiding van de dood van de Amerikaan George Floyd, vragen om een antwoord. En natuurlijk raakt het protest tegen racisme óók weer aan het debat over migratie. In onze ‘global village’ hangt vaak alles met alles samen.

Net zoals de coronacrisis ook niet los staat van migratie. Want als wij minder besteden, is er minder werk. Vallen er hier of elders ontslagen. Wordt er pijn geleden. Zakken mensen onder de armoedegrens. Is er honger. En ... gaan mensen wellicht hun heil ergens anders zoeken. Je kunt vluchten voor oorlog of onderdrukking, maar ook voor een donkere toekomst. Een maand geleden stelde de Adviesraad Internationale Vraagstukken dat Nederland 1 miljard euro moet besteden aan de bestrijding van het coronavirus in Afrika. Voorzitter Jaap de Hoop Scheffer zei dat de gevolgen van corona, in combinatie met sprinkhanenplagen en klimaatverandering, grote migratiestromen op gang kunnen brengen.

Zonder de coronacrisis zou migratie vermoedelijk het debat richting de Kamerverkiezingen van volgend jaar do..

