Kerk heeft enorme kracht om mensen te verbinden én uit de gemeenschap te stoten

Ik knapte zelf af op de kerk omdat ik geen ruimte vond, maar kwam daarvan terug omdat ik besefte dat er toch wel ruimte is. En ik wil dat verdedigen, zodat anderen ook zullen ervaren dat die ruimte er is, schrijft Antrude Oudman. Ze is politiek historica en jurist-in-spe.

Wacht even, zei ze dat echt? Ik luister naar De Ongelooflijke Podcast, een aflevering over atheïsme en nieuwe spiritualiteit. Het gesprek gaat over een gat in onze ziel en hoe ermee om te gaan. En dan zegt filosofe Stine Jensen: ‘Je moet iets bedenken als houvast in je leven.’

Dat je je zo in de kaart laat kijken, denk ik. Dat je durft toe te geven dat je het ook niet weet en maar iets bedénkt. En is het feit dat we schijnbaar altijd een gat in onze ziel hebben, niet het beste bewijs dat er iets – Iemand – bestaat die dat gat kan vullen, zoals er voor alle andere gaten en verlangens iets bestaat om te vullen, zoals honger en nieuwsgierigheid?

Ik ben een millennial. Ik hoor bij degenen met ‘stille kritiek op het bastion van het christelijke weten’, zoals Marleen Blootens schreef (Neder..

Da..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .