Ik loof God en eer de Koning. Maar een volwaardig burger kan ik nooit worden

Komt etnische discriminatie voor in Nederland? Zeker, de overheid doet het zelf, tot in het derde geslacht op z’n minst.

Dat was een mooi motto in 2004, bij de viering van vijftig jaar Koninkrijksstatuut. Daarin is de eenheid van het Koninkrijk der Nederlanden vastgelegd. Maar met gelijke behandeling van zijn inwoners schiet het nog niet erg op. (beeld anp / Robin Utrecht)