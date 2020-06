Bureau dat onderzoek deed naar homogenezing vertroebelt het beeld

Het is maar zeer de vraag of het onderzoek dat de Tweede Kamer liet doen naar ‘homogenezingsbehandelingen’ werkelijk diepgaand en onafhankelijk was. Dat schrijft Wolter Rose. Hij is bestuurslid van Hart van Homo’s.



Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gaf samen met minister Ferd Grapperhaus (Justitie) opdracht om onderzoek te doen in welke mate jongeren en kwetsbare personen in Nederland worden blootgesteld aan ‘homogenezingsbehandelingen’ of ‘conversietherapieën’. De vraag is of dat onderzoek onafhankelijk en diepgaand is uitgevoerd. (beeld anp / Bart Maat)