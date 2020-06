Papoea's? Geen idee

‘Of is het bloed van een zwarte Amerikaan kostbaarder dan het bloed van een zwarte Papoea?’, vraagt Siebe Dijkstra (ND 8 juni). Terechte vraag waar ik (Nederlandse en Papoea) graag op reageer: ik denk niet dat het gaat om welk bloed kostbaarder is. De basis ligt in de armoedige educatie in Nederland over Nederlands-Nieuw-Guinea. Over hoe de Papoea's zijn verraden en in de steek gelaten. Protesten zijn er wel van de Papoea's zelf en van sympathisanten. Maar de groep is te klein, de gemiddelde Nederlander kent het verhaal niet. Nieuw-Guinea heeft niet eens een plaats in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Dus ook de volgende generaties hebben geen idee. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .