Gods toorn even duidelijk als zijn barmhartigheid

Paul van Geest geeft in zijn column (ND dinsdag 8 juni) een visie weer op het oordeel van God en op de Schrift die inderdaad breed leeft. In die visie is ‘het idee van een straffende God die de mensheid de rekening presenteert voor wangedrag’ ‘verschrikkelijk’ en ‘volkomen onchristelijk’. De ‘geest’ van de Schrift wil ‘vooral Gods barmhartigheid benadrukken’. Van Geest voegt daaraan toe dat de Schrift ‘melk voor de kleintjes’ is, dat daarin ‘wezen en werkzaamheid van God per definitie onrecht worden aangedaan’ en dat we ‘niet in antwoorden, maar in vragen’ over God moeten denken.