Rechte rug EU nodig tegen China

De relatie tussen de Europese Unie en China is op zijn zachtst gezegd dubbel. Er komt steeds duidelijker taal uit Brussel over China als antidemocratische rivaal. Nu nog de daden die daarbij horen.

Een schip in de haven van Lianyungang, in China, dat op 7 juni volgeladen wordt met exportproducten, nadat in mei hier het goederenvervoer in een dal terecht was gekomen. (beeld afp)