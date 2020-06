Pieter Poortman, oncologisch chirurg in het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend en Hoorn vertelt hoe een kankerpatiënte de regie in handen nam.

‘Wie A zegt, moet ook B zeggen’. Het is de macht van de taal en de vanzelfsprekendheid van de logica die ons er soms toe dwingen beslissingen te nemen die we eigenlijk nog niet kunnen nemen. Er is geen speld tussen te krijgen, er is geen weerwoord, er is geen verzet, maar het is nog niet het moment en het kan gewoon niet.

Ze komt binnengelopen aan de arm van haar man. In haar ogen de ‘eindelijke verheldering’ die Ida Gerhardt zo treffend verwoordt in haar gedicht Genesis. Alsof ze beseft dat je in het leven nauwelijks houvast kunt hebben, dat je terugkijkend verwonderd bent over de toevalligheden die je dagelijks toevielen, dat je er nog bent en dat dat zeker niet aan jezelf toegeschreven kan worden. De woorden die ze langzaam uitspreekt, zijn weloverwogen en getuigen van een doorleefde ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .