Lessen uit de kloosterboekenbrij in de voormalige abdij Sion

In het protestantse ‘flirten met Rome’ zit vaak een dosis romantiek. Gedweep met de sfeer van wierook en kloostergangen. Het tafereel voor mijn neus is ontnuchterend: in de hoge hal bij de westdeur van de abdij staan twee stalen rolcontainers, gevuld met boekentroep. Boekjes, blaadjes, vlugschriften, catechisatiewerkjes, devotielectuur. Ooit door monniken aangeschaft, nu boeken die nooit meer iemand leest. Wat ontdekt een gereformeerde dáár van Rome?

In de zomer van 2018 vestigde het Jongerenklooster zich in de voormalige abdij Sion. De mensen die het klooster drie jaar daarvoor hadden overgenomen van de monniken, waren nog altijd aan het opruimen. De twee containers ‘papiertroep’ die dat opleverde waren stroop voor mij, gereformeerde vlieg op deze kloostermuren.

Veel papier was afkomstig uit de noviciaatsvleugel, uit het leslokaal waar aspirant-monniken vertrouwd werden gemaakt met de spiritualiteit van de gemeenschap. Ik was een noviet: ik wilde niets liever dan dat kijkje in de katholieke ziel. Want het eerste wat je gebeurt als je de catholica binnenstapt, is dat je beseft hoe gereformeerd je bent. Je weet, bij alle herkenning, instinctief dat er iets is wat je als protestant nooit zult ‘pakken’. Iets dat door katholieken gezwege..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .