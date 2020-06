Over een ‘bijbels’ migratiebeleid

Het essay Een goed verhaal over migratie van Laurens Wijmenga zorgt voor deining in de achterban van de ChristenUnie. Nu is het zeker dapper dat het Wetenschappelijk Instituut de spanning rond dit onderwerp oppakt en poogt een ‘nieuw evenwicht’ te vinden. Wat het gesprek echter vertroebelt, is dat het stuk de spanning in de partij ook op de Bijbel projecteert.

Sommige teksten uit het Oude Testament zouden stellen dat je vreemdelingen met open armen moet ontvangen, andere juist dat de eigen identiteit van een volk belangrijk is. Dat roept natuurlijk vragen op. Kun je die teksten wel zo tegenover elkaar zetten? Heeft de Bijbel in dezen nog wel wat te zeggen?

Tijd dus voor enige verheldering. In feite lopen hier drie discussies door elkaar.

De eerste is die van de concrete uitleg ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .