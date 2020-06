Verruim voorzieningen, voorkom schulden

De Nederlandse gemeenten staat een lastig pakket te wachten. Het aantal mensen met schulden zal door de coronacrisis de komende jaren fors stijgen. Binnen de gemeente zijn er verschillende voorzieningen, zoals een individuele inkomenstoeslag van een paar honderd euro per jaar en een kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting. Alleen gaan beide voorzieningen uit van de bijstandsnorm, waardoor mensen met AOW, WIA en Wajong al buiten de boot vallen. Hoe wil de gemeente dan schulden onder die doelgroepen tegengaan? In onze gemeente is vorig jaar een motie aangenomen, om mensen met AOW in aanmerking te laten komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Sinds dit jaar kunnen inwoners met AOW van de voorziening gebruikmaken. Dat laat zien dat verruiming..

