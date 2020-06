Laat het geheimenis staan

Ernst Leeftink meent dat sinds Pinksteren Israël geen streepje voor meer heeft (Nederlands Dagblad 8 juni). Mij dunkt: Israël heeft nooit een streepje voor gehad. Maar het is gevangen in Gods liefde. De HERE kiest Abraham (Genesis 12). Hij draagt dit volk in zijn hart (Hosea 11). De ‘unieke positie van Jezus Christus’ waarover Leeftink zich (terecht!) zorgen maakt, kan niet begrepen worden zonder Israël. De Vader van Jezus Christus is de God van Israël. Wie is Hij? Wat leeft er in zijn hart? Kan Israëls ontrouw de trouw van God tenietdoen? (Romeinen 3). Heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet (Romeinen 11)! Voor de Israëlieten geldt de aanneming tot kinderen, de verbonden en de beloften (Romeinen 9). Niet: tot aan Pinksteren golde..

