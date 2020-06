Racisme van een groot theoloog

Wanneer was de laatste flinke discussie over polygamie in uw gemeente? Voor mijn vriendin Agnes is het vaste prik. Agnes is predikant in de Gereformeerde Kerk van Malawi. Samen met haar man is ze verbonden aan een gemeente in de hoofdstad Lilongwe. Als synodelid is voor haar een van de vraagstukken de omgang met polygamie; in Malawi is dat meer gemeengoed dan in Nederland.