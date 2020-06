Een moment waarop alles klopt, en ik weet: dit is voor altijd

Ik (55) schaar me voor het gemak maar even onder de ‘ouderen’ die de kerken nog bevolken, maar dat bevolken gaat eerlijk gezegd bij mij niet altijd van harte. En of het nu soms ergernis is aan de vaste vormen en de veelvuldige herhaling van - hoewel vaak verbaal creatief gebrachte - oude bekendheden, of het feit dat geloven bij mij vaak twijfels geeft (is er écht verlossing voor mij?) – dat is ..

In onze gemeente (vrijgemaakt-gereformeerd) is er gelukkig serieus ruimte voor bevraging. Er is bijvoorbeeld een praatgroep voor twijfelaars.

