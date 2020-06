Geestelijk verzorger moet zich meer laten zien

Geestelijk verzorgers hebben een missie: wij zijn de vrije, vreemde eend in de bijt, in de organisatie waar we werken.

Het artikel van geestelijk verzorger Marc Eyck (Nederlands Dagblad 3 juni) raakt een gevoelige snaar. Het stelt de geestelijk verzorger voor de kritische vraag: waartoe ben ik op aarde?

Want juist in deze coronatijd, stelt Eyck, wordt pijnlijk duidelijk dat de geestelijk verzorger niet of onvoldoende in beeld is binnen de zorgorganisatie. Ook de arts, de psycholoog of de maatschappelijk werker zijn als het erop aankomt, prima in staat het gesprek over zingeving aan te gaan.

