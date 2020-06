Help winkels met steunfonds

De detailhandel is een van de grotere sectoren in Nederland. Huishoudens geven ongeveer een derde van hun inkomen uit aan zaken als boodschappen, mode, elektronica en doehetzelfspullen. Dat doen ze grotendeels nog in fysieke winkels, al groeien de webwinkels het snelst. De branche zet jaarlijks ongeveer 110 miljard euro om en biedt werkgelegenheid aan bijna een miljoen mensen.

Opvallend is de kleinschaligheid: het merendeel van de 95.000 fysieke winkels wordt gerund door kleine teams. De meeste winkels hebben een omzet van maximaal een miljoen euro per jaar.

