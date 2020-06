Vrolijk uitzien naar de Heer

Met stijgende teleurstelling en verontwaardiging heb ik het ingezonden gelezen van Henk van Veen (Nederlands Dagblad 5 juni) over dominee Bottenbley. Ik ken de dominee slechts via de media, maar hij maakt op mij een integere en erudiete indruk. Van Veen velt een oordeel over dominee Bottenbley zonder dat hij blijk geeft zich verdiept te hebben in de uitspraken en achtergrond van het “object” van zijn spot. Bovendien, als hij zeker weet dat de dominee ernaast zit, dan is hij zelf stelliger in zijn mening dan dominee Bottenbley over de termijn waarop de wederkomst van Christus gaat gebeuren. Die houding voldoet aan de definitie van ‘vooroordeel’.