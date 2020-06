Burgerlijke volkstuintjes als oase van vrijheid in Nederland en nog meer in dictaturen

Werk ik op mijn volkstuin, dan denk ik aan Duitsland. En dan vooral: aan de DDR. Dit lijkt ongeveer zo relevant als denken aan een bruin wandmeubel uit de jaren zeventig: het kan, maar waarom zou je het doen? Zeker nu Amerika in brand staat. Wie maalt er dan om dat politieke fossiel in het oosten?

Om bruinkool, Trabantjes, de Stasi en de Muur?

In de DDR was de volkstuin de redding van de gewone man. Op je moestuin met mini-onderkomen, je Kleingärtnerei, was je min of meer onbespied, verlost van de achtervolgingswaan - die in de DDR geen waan was, maar echt.

We waren beiden achttien, toen de Muur viel. Weissensee gaat over een DDR-familie, de vader en de oudste zoon werken voor de Stasi, de jongste zoon loopt uit de pas.

