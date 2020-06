En de Papoea's dan?

Afschuwelijk natuurlijk de dood van George Floyd in de Verenigde Staten. Wel even een opmerking: waarom geen protest tegen het optreden de afgelopen vijftig jaar van de Indonesische veiligheidspolitie tegen de bevolking van West-Papua?

Er zijn de afgelopen vijftig jaar veel doden gevallen onder burgers die demonstreerden voor onafhankelijkheid of de Morgenstervlag met zich droegen. Er gaat haast geen maand voorbij of je krijgt bericht dat er weer een Papoea is doodgeschoten door de Indonesische veiligheidspolitie. Komt nog bij dat wij als Nederlanders nauwer verbonden zijn met de Papoea’s dan met de mensen in de Verenig..

