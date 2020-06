Geestelijk verzorger doet volop mee tijdens de crisis

Geestelijk verzorgers in zorginstellingen hoeven niet te somberen over hun beroep. Ze worden voluit gezien en ingeschakeld.

In de krant van 3 juni lazen we het verhaal van een geestelijk verzorger die vanuit zijn isolement sombert dat zijn beroep zich in een crisis bevindt. Een treurig verhaal over een geestelijk verzorger die zich binnen zijn organisatie niet gezien en gekend voelt. De suggestie wordt..

Allereerst: ook wij voelen ons geen zorghelden. We dragen onze zorgmedewerkers op handen en voelen vaak genoeg dat zij het echte werk doen. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ook zij zichzelf geen helden noemen. Wij zien al jaren dat hun zorgzaamheid voor hen een lovenswaardige vanzelfsprekendheid is.

