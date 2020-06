Niemand is bij COVID-19 veilig tot we allemaal veilig zijn

Landen, burgers, organisaties en hulpverleners moeten de krachten bundelen in de strijd tegen COVID-19. Dat is de wereld aan komende generaties verplicht. Dat schrijven Emanuela C. Del Re en Peter Maurer, Italiaanse viceminister van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking resp. president van het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC).

'We moeten garanderen dat het vaccin, wanneer dit gereed is, voor iedereen beschikbaar wordt, niet slechts voor een enkeling.' (beeld anp / Koen van Weel)

‘Tutti fratelli!’, wij zijn allen broeders, was ooit het motto van vrijwilligers in het Italiaanse Solferino, waar gewonden behandeld werden ongeacht hun nationaliteit. Een inspirerend voorbeeld in deze tijd van COVID-19 omdat duidelijk wordt dat de oplossing ligt in een mondiale houding van solidariteit en samenwerking. Een gezamenlijke aanpak is in ieders belang; zonder een dergelijke houding..

Momenteel stijgt de infectiecurve in instabiele regio’s in Afrika, het Midden-Oosten en Centraal- en Zuid-Amerika. De wereldgezondheidsorganisatie WHO rapporteert dat een derde van de landen geen systeem voor klinische behandeling van COVID-19-patiënten heeft.

