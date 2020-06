Belastingdienst achter de tralies?

Bij de aangifte tegen de Belastingdienst lijken vooral politieke overwegingen een rol te spelen. Of het wat oplevert, is twijfelachtig.

Het coronanieuws werd minder en meteen was het raak: ‘Het ministerie van Financiën doet aangifte tegen de Belastingdienst wegens misdrijven bij de toeslagenaffaire.’ Wat was er aan de hand? Al een aantal keren hadden bewindslieden van Financiën verklaard dat er weliswaar van alles mis was gegaan bij de kinderopvangtoeslagen, maar dat niet gebleken was dat ambtenaren misdrijven hadden gepleegd. ..

Er was al eerder een verzoek gedaan na te gaan of ambtenaren niet strafrechtelijk vervolgd konden worden. Begin dit jaar verklaarde minister Hoekstra geen aanwijzingen te hebben dat er strafrechtelijk iets verkeerd was gegaan, maar dat hij een second opinion zou vragen. Daarvoor w..

