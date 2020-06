Kerkasiel baken voor debat in CU

Racisme bemoeilijkt een zakelijk debat over migratie. Laat de ChristenUnie zich hoeden voor de invloed van partijen als PVV en Forum voor Democratie die alles wat 'vreemd' is verdacht maken.

Het Amerikaanse racisme is berucht en dezer dagen weer in verschrikkelijke vormen zichtbaar. Het is gericht tegen de niet-witte bevolkingsgroepen, die vanaf de komst van de Europeanen als minder werden beschouwd. Ter legitimatie van deze eeuwenlange vernedering werden de meest bizarre argumenten aangevoerd, met als gemene deler de 'superioriteit' van de witte mens.

Zelfs de Bijbel werd hiervoor schaamteloos misbruikt. Racisme en christelijk geloof gaan pertinent niet samen. De mens is geschapen naar Gods evenbeeld. De gedachte dat de ene mens superieur is aan de andere – wat racisme ten diepste inhoudt – is niet alleen de ultieme vernedering van de medemens en volledig in tegenspraak met het gebod van Christus, de naaste lief te hebben –..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .