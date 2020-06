Wat een verademing te lezen (Hilbrand Rozema, ND 29 mei) dat Amsterdam wordt teruggegeven aan zijn bewoners, dat de vliegtuigen aan de grond de zwarte roetaanslag op de ramen van flats bij Schiphol deden verdwijnen en dat er ook elders in ons land minder stikstof en decibellen herrie in de lucht zijn. Schreeuwerige reclames op de radio zijn afgenomen. Veel mensen zeggen weer op adem te komen en wakker te zijn geworden uit de onrustige gedachte dat het leven 'elders' beter is!