Kerk, luister naar kerkverlaters; verlaat denkluiheid

Je kunt na jaren in de kerk en in de evangelische beweging te zijn, via de achterdeur de kerk verlaten met het gevoel dat het christelijk geloof niet over jou gaat. (beeld Dick Vos)

Waarom is het zo moeilijk te benoemen waar wegen uiteengaan? Het is de vraag die Reina Wiskerke stelt in haar column over de filmserie Holy Shit op het EO-platform Lazarus (Nederlands Dagblad 3 juni). In tegenstelling tot de indruk die Reina wekt, vind ik het helemaal niet moeilijk om te benoemen waarin Marjon en ik uiteengaan. Dat was in één shot duidelijk. Zij is ee..

Dat onze wegen uit elkaar liggen, is voor mij precies de reden om in gesprek te zijn. Want haar verhaal vertelt dat je na jaren in de kerk en in de evangelische beweging te zijn, via de achterdeur de kerk kunt verlaten met het gevoel dat het christelijk geloof niet over jou gaat. Dat raakt me.

