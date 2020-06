De bemoediging van Pinksteren in crisistijd

Pinksteren is een bemoedigend feest, juist in tijden van crisis zoals we die nu op allerlei gebied meemaken, schrijft Hans Burger.

Wat is Pinksteren toch een bemoedigend feest! Nergens komt God zo dichtbij als wanneer Jezus Christus ons na Pasen doopt met de Heilige Geest en wanneer met die Geest God zelf in ons komt wonen. En de Heilige Geest is een Geest van ‘kracht, liefde en bezonnenheid’ (2 Timoteüs 1:7).

Eerlijk gezegd heb ik die bemoediging wel nodig. Als ik probeer me een voorstelling te maken van het komende decennium, word ik niet heel vrolijk. Over de toekomst van mijn kinderen maak ik me zorgen. Er komen immers grote uitdagingen op ons af, terwijl tegelijk duidelijk is hoezeer wij in de problemen van onze tijd aanlopen tegen een morele crisis.

