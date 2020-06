Zullen we afspreken dat kraanwater alleen bedoeld is om te drinken?

Sproei in het donker twee uur achter elkaar

Tinka Chabot van S-kwadraat snoeiadvies en Duurzaamste Hovenier van Nederland 2019;

‘Het behouden van planten vind ik ook heel belangrijk, die zorgen voor verkoeling in de tuin. Bovendien is dood laten gaan ook zonde. Het liefst gebruik ik regenwater om tuinen te besproeien, maar als het zo droog is, red je het daar niet mee en heb je toch kraanwater nodig. Toch zijn er allerlei manieren om het gebruik van kraanwater in de tuin te beperken. Ik adviseer altijd om eerst met je v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .