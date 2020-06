De Spaanse griep in Hoogeveen en het vervolg

Ook in Drenthe sloeg de ziekte toe. Johannes Scholten, bakker in Noordscheschut, voelde zich op een avond niet lekker. Hij overleed binnen twee dagen. Zijn zwangere vrouw Jantien en vier kinderen bleven achter. Zes maanden later werd Johannes geboren, roepnaam Joop – mijn vader. Joop was trots op zijn vader, die hij nooit had gekend. Hij moest het doen met de verhalen van zijn moeder en v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .