Geestelijk verzorger bleek in coronasituatie geen held te zijn

Geestelijk verzorgers binnen de ouderenzorg bevinden zich in crisis. Lang niet altijd begrepen, zitten zij persoonlijk en professioneel in isolatie. Dit laatste niet alleen veroorzaakt door het coronavirus.

Op 17 maart 2020 om acht uur ‘s avonds gingen ramen en deuren open om ‘onze’ zorghelden kracht en lof toe te zingen. Als geestelijk verzorger in de ouderenzorg voelde ik me niet aangesproken, laat staan toegezongen. Ik verdien het eenvoudigweg niet! Wél de verzorgenden met de voeten op aarde en de handen in de klei. Jonge mensen op wie een onevenredig geestelijk en lichamelijk beroep werd gedaa..

Werd er op geestelijk verzorgers een dergelijk appel gedaan? Nee, zeker in de eerste zes weken van de lockdown niet. Het was onduidelijk of ze praktisch bezien tot het essentiële personeel behoorden, zoals artsen en verzorgenden. Protocollen moesten nog in elkaar gezet worden en telkens bijgeschaafd, en het leek dat geestelijke verzorging daarbij niet hoog op de prioriteitenladder stond. Dit on..

