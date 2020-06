In de trein op weg naar huis deed ik een poging iets te doen tegen racisme

De dood van George Floyd door toedoen van een witte agent heeft mij diep geraakt. Ik voel me machteloos. Kan ik eigenlijk wel iets doen in het dagelijks leven om racisme tegen te gaan? Een tijdje terug deed ik een poging. Gewoon in de trein op weg naar huis, schrijft journalist Annegina Radewijk.

Je kunt te veel en te lang nadenken over de vraag of je wel of niet moet handelen tegen racisme. Maar íets doen, verslaat je eigen passiviteit. een demonstrant tegen racisme, maandag in Washington (beeld Luis Magana / afp)

‘I just want to live. God protect me.’ (‘Ik wil alleen maar leven. God bescherm me). De jonge Amerikaanse zanger Keedron Bryant (12 jaar) zong deze tekst als reactie op het politiegeweld tegen de zwarte George Floyd. De beelden van Georges dood gingen de wereld over. Weer een zwarte man vermoord. Dit keer werd hij niet in zijn rug geschoten, maar op de grond gefixeerd door een politieman totdat..

Het raakt me intens. Het is natuurlijk een Amerikaanse aangelegenheid en we wonen nog steeds gewoon in Nederland. Toch is racisme niet alleen iets voor het immense land aan de andere kant van de oceaan.

